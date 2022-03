Xavier Rolland, président des Huskies de Rouen : "Notre saison la plus mauvaise !"

La saison n’a pas été facile. Vous est-il arrivé de douter ?

“Le résultat n’est pas si mitigé que cela ! On a gagné le challenge de France et la coupe de France.”

Mais comment expliquez-vous vos résultats en dent de scie ?

“La saison régulière était difficile car certains joueurs avaient des indisponibilités, notamment Joris Bert qui est devenu papa. Nous avons subi des défaites importantes qui nous ont touché, mais le challenge a rassuré l’équipe. Si l’équipe s’était mise à douter, nous ne serions pas allés aussi loin. En 2002, je me souviens, le trop-plein de confiance nous avait joué des tours. Nous avions gagné 23 matchs avant de perdre en demi-finale. Cette saison 2011 aura été la plus mauvaise, mais elle se finit bien !”

Quelle est la suite du programme ?

“Déjà, des vacances ! Ensuite, je rencontrerai les joueurs en tête-à-tête pour les féliciter et faire le point. Le club prévoit beaucoup de travaux : un club house, un tunnel de frappe pour s’entraîner l’hiver et la construction de tribunes dignes de notre club. A l’heure actuelle, Sénart et Chartres ont des meilleurs stades que Rouen.”

Propos recueillis par Romain Flohic

Photo Huskies de Rouen