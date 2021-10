L’Opéra de Paris à Grand-Quevilly

Si l’on veut connaître l’univers des ballets, l’Opéra de Paris est un lieu incontournable. Les œuvres qui y sont représentées viennent toujours des grands répertoires classiques accompagnés de chographes de renom tels que Béjart ou Carlson. Dans le cadre de la représentation qui sera donnée au théâtre Charles Dullin de Grand-Quevilly, dimanche 6 novembre, huit solistes du ballet national de l’Opéra de Paris interpréteront quelques mouvements de ballets de renom. Parmi les huit ballets choisis pour cette soirée, vous retrouverez des extraits de :



. Le lac des cygnes, extrait de l’acte II, avec les danseurs Marion Barbeau et Fabien Révillion.

. Esmeralda, extrait de l’acte II, avec les danseurs, Sarah Kora Dayanova et Allister Madin.

. Don Quichotte, extrait de l’acte III, avec Mathilde Froustey et Yannick Bittencourt.

. Roméo et Juliette, avec Marion Barbeau et Fabien Révillion.

. Adagietto, avec les danseurs Eléonore Guérineau et Simon Valastro.



Pratique. Les solistes du Ballet de l’Opéra de Paris, dimanche 6 novembre, 15h30, Théâtre Charles Dullin, au Grand-Quevilly. Tél. 02 35 68 48 91.