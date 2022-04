[Vidéos] Présidentielle 2022. MuMa, port et Siemens : Emmanuel Macron en campagne au Havre

Emmanuel Macron est arrivé au Musée André Malraux (MuMa) du Havre vers 12 h 10, jeudi 14 avril. Le président-candidat entame une visite de plusieurs heures dans la cité Océane, administrée par son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Le maire du Havre avait indiqué dès dimanche qu'il ferait "activement campagne" pour le président de la République sortant, pendant cet entre-deux tours. Il est notamment intervenu sur une radio nationale, mercredi, pour rappeler que "rien n'est joué pour le second tour".

Emmanuel Macron est allé au devant de la foule.

Emmanuel Macron est allé au-devant de la foule pendant trois quarts d'heure avant de rentrer dans le MuMa pour une émission radio. Il s'est notamment fait interpeller par un enseignant. "J'ai un problème moral. En face, on a le fascisme mais les cinq ans qu'on vient de passer ne me donnent aucune raison de faire le distinguo. Les profs n'ont pas voté pour vous. Ce n'est pas un hasard." Autre échange avec une dame qui estimait que nous n'étions plus en démocratie. Emmanuel Macron lui a répondu que "les mots ont un sens. Si c'était le cas, vous ne pourriez pas me dire ça à un mètre".

Emmanuel Macron a également été interrogé sur la place qu'il entendait laisser à Édouard Philippe, son ancien Premier ministre. Sa réponse : "Je ne suis pas l'homme d'un clan. Il n'y a aucune tension entre nous."

Après le MuMa, Emmanuel Macron est attendu vers 15 heures sur le port de commerce du Havre où il assistera aux opérations de manutention d'un porte-conteneurs. Il doit aussi échanger avec des dockers, hors caméras.

Après le MuMa, Emmanuel Macron est attendu sur le port et au sein de l'usine Siemens Gamesa.

Sur l'éolien, les programmes dos à dos

Le candidat se rendra ensuite vers 17 heures quai Joannès Couvert, à l'usine Siemens Gamesa, où la production de nacelles et de pales d'éoliennes a débuté. Elles viendront équiper cinq parcs offshore, dont ceux de Fécamp, Courseulles et Dieppe-Le Tréport en Normandie.

Devant des salariés et apprentis, Emmanuel Macron prendra la parole pour parler transition énergétique. L'occasion de rappeler qu'il prévoit l'implantation de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050, quand Marine Le Pen prévoit un moratoire sur l'éolien (maritime et terrestre) et le démantèlement des machines déjà installées. "On propose d'avancer, elle propose de reculer", résume l'équipe de campagne du candidat.

