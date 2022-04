Le Havre. Edouard Philippe ne sera pas candidat aux législatives sauf si...

Edouard Philippe sera-t-il candidat aux élections législatives ? La question a été posée mercredi 13 avril à l'ancien Premier ministre, invité de France Inter. "J'entends rester maire du Havre, parce que j'aime ça et que je me suis engagé", a d'abord expliqué le fondateur du parti Horizons.

Sauf si Marine Le Pen est élue

Avant de préciser : "La seule hypothèse dans laquelle je songerai à me présenter aux élections législatives est l'hypothèse dans laquelle Madame Le Pen gagnerait l'élection présidentielle." Dans ce cas de figure, le maire penserait "très sérieusement" à briguer une place à l'Assemblée nationale les dimanches 12 et 19 juin prochains. Plus tôt, le maire du Havre avait répété ce qu'il énonçait déjà dimanche : "La France ne sera pas la même si Marine Le Pen est élue.".

Actuellement, son ancienne circonscription, la 7e de Seine-Maritime, est détenue par Agnès Firmin-Le Bodo, porte-parole du parti Horizons. Briguera-t-elle un second mandat ? Elle n'a pas encore tranché. Dans l'autre circonscription du Havre, la 8e de Seine-Maritime, c'est le communiste Jean-Paul Lecoq qui avait été élu en 2017.