Seine-Maritime. La rentrée politique d'Agnès Firmin Le Bodo (Agir)

370 amendements, 19 questions écrites… "L'activité législative a été fournie ces douze derniers mois", pour Agnès Firmin Le Bodo, députée Agir de la septième circonscription de Seine-Maritime. Et plusieurs sujets sont encore sur la table de la parlementaire du Havre : conséquence des Covid longs, rémunération des personnels paramédicaux des services de réanimation, projet de loi de finances de la Sécu, devenir des Agences régionales de santé. Sur ce dernier point, l'élue plaide pour "désengorger la grosse structure régionale et renforcer les pôles départementaux". La politique portuaire occupe aussi la députée, qui a déposé une proposition de résolution sur les zones portuaires d'intérêt stratégique. "La relance de nos ports doit passer par ces zones franches, pas uniquement défiscalisées mais qui apporteraient aussi des services pour attirer des entreprises innovantes."

Sur un plan plus politique, à quelques mois des élections, Agnès Firmin Le Bodo remarque avec regret une "radicalisation de la pensée. Être modéré devient compliqué : en France, c'est oui ou c'est non !" Face à une abstention toujours massive, l'élue estime que "tout le monde peut s'engager" et ajoute que "voter est un devoir".

"Édouard Philippe est loyal et cohérent"

Briguera-t-elle un second mandat ? "Je ne sais pas", répond la parlementaire. Que pense, enfin, cette proche d'Édouard Philippe après l'annonce de son choix pour 2022 ? "Il a été très clair en disant que le meilleur des candidats selon lui était Emmanuel Macron. Il est loyal, libre et cohérent", estime la députée qui rejoindra "à titre personnel" le mouvement que le maire du Havre lancera le 9 octobre. "Nous avons lancé Agir en 2017 avec les parlementaires. Aujourd'hui, Édouard Philippe veut construire une deuxième pierre pour fédérer les maires."