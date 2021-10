Le Hangar 23 fait peau neuve

une nouvelle ère commence pour le Hangar 23, sous le capitanat de Sébastien Lab, davantagne tournée vers le jeune public. Les musiques du monde et le jazz gardent néanmoins une place de choix. “Et cela restera une identité forte au Hangar 23”, insiste le directeur. La danse sera elle aussi très présente. Les premiers rendez-vous de ce début de saison :



. Hedda Gabler Henrik Ibsen (pièce de Thomas Ostermeier), mercredi 9 et jeudi 10 novembre, 20h30.

. Borrowed Light (danse et chant), mercredi 16 novembre, 20h30.

. Solo#2 : Fréquences (danse-performance), samedi 19, 18h et 20h et dimanche 20 novembre, 16h30 et 18h30.

. Kenny Barron trio (jazz), samedi 26 novembre, 20h30.

. Rokia Traoré Roots (voix et cordes), jeudi 1er décembre, 20h30.

. Blanche Neige (spectacle muet), dimanche 4 décembre, 16h30.

. Le Trio Joubran (musique), vendredi 9 décembre, 20h30.

. L’instant parfait (danse), mardi 13 décembre, 20h30.



Pratique. Hangar 23, Presqu’île Waddington, Rouen. Résa. 16 rue Jeanne-d’Arc et 02 32 76 23 23.

(Photo DR)