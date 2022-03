Manche. Flambée des prix du carburant : levée des blocages routiers

Les barrages érigés lundi 21 mars, avant même la levée du jour par les transporteurs indépendants qui dénoncent la flambée des prix du carburant, ont été levés ce mardi 22 mars à la mi-journée.

Trois zones étaient bloquées, à Carentan, route de Bayeux, à la sortie de Saint-Lô et au niveau de l'échangeur de Guilberville, où jusqu'à 500 à 600 poids lourds ont été bloqués.

Les routiers manifestants y avaient été rejoints par quelque 200 pêcheurs.

Les transporteurs ont levé les barrages, dans le calme, à l'arrivée des gendarmes, mais sont prêts à se remobiliser si rien ne bouge pour leurs entreprises qui ne sont plus rentables et leurs dirigeants plus de visibilités.

