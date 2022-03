Manche. Prix du carburant : des centaines de poids lourds bloqués

Les conducteurs de poids lourds sont bloqués depuis le lundi 21 mars au matin sur différents axes de circulation importants du département : au niveau de l'échangeur routier de Guilberville, mais aussi route de Bayeux, à la sortie de Saint-Lô, sur la RD 972, entre le rond-point Nissan et Décathlon. Ralentissement aussi à Lessay au rond-point d'Intermarché, sur la RD 900; et enfin à Carentan, sur les rond-point nord, sud, et celui du E.Leclerc, d'après la préfecture. Des barrages sont en place depuis 5 heures du matin, à l'appel des transporteurs routiers, pour dénoncer la flambée des prix du carburant, et ce, malgré l'enveloppe de 400 millions d'euros d'aides de l'État et son acceptation de la part des principales organisations patronales comme l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), qui a préféré annuler le mouvement.

🔴 Après de très âpres négociations, dont l'OTRE a été un acteur majeur, les OP obtiennent une aide directe de 400M€ aux véhicules moteurs exploités par les entreprises du transport routier.



⚠️Sa mobilisation du 21 mars est annulée.



Lire le CP🔽https://t.co/eIPmUuauYb pic.twitter.com/ihMPvjR9Zm — OTRE (@_OTRE_) March 18, 2022

Plusieurs centaines de camions seraient immobilisés d'après les organisateurs, dont au moins 500 rien que sur le parking de Guilberville.

Dans la Manche, les professionnels invitent les conducteurs de camion à les rejoindre. "Il y a du café pour ceux qui veulent !", précise Sylvain Léger, transporteur routier basé à Villiers-Fossard, mobilisé à Saint-Lô.

Même si le but n'est pas d'impacter les particuliers, un bouchon d'au moins une demi-heure a été enregistré aux alentours de Guilberville.