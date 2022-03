Pont de Normandie. Les pêcheurs mobilisés face à la hausse des prix des carburants

"Pêcheurs en grève, gasoil trop cher." C'est ce que pouvaient lire automobilistes et routiers au péage du Pont de Normandie, lundi 21 mars. Venus de Port-en-Bessin, Grandcamp-Maisy, Trouville-sur-Mer, Le Havre, Cherbourg, Granville ou encore Barfleur, les marins ont organisé une opération péage gratuit de 9 h 30 à 13 heures, après avoir mis en place la même opération au péage de Dozulé, sur l'A 13, plus tôt dans la matinée.

À l'arrivée au péage…

"La facture de carburant a doublé en un an, déplore Wilfried Roberge, patron du Vauban, un navire de pêche hauturière de 24 mètres basé à Port-en-Bessin. On en est à 18 000 euros pour une semaine de mer, soit 50 % de notre chiffre d'affaires." Une situation qui impacte directement les salaires de l'équipage, calculés une fois les charges de fonctionnement du bateau payées. Même constat pour Frédéric Lejuez, de l'armement du même nom, basé à Cherbourg : "À la pompe, le gasoil détaxé est à 1 € le litre, soit 80 000 € par mois pour les deux bateaux. Cela donne des salaires à 0 €. Ce n'est pas possible."

Un impact sur le prix du poisson ?

La promesse formulée par Jean Castex de verser une aide de 35 centimes par litre de gasoil de pêche ne convainc pas les manifestants. "Si, avec tout ce qu'il se passe, le gasoil monte à 1,20 ou 1,40 € le litre dans les prochains mois, ce sera un retour à la case départ, avec un carburant trop cher, estime Wilfried Roberge, qui réclame plutôt une aide pérenne. Le risque, c'est que cette surcharge se répercute sur le prix du poisson."

Des ralentissements se sont formés dans le sens Caen/Le Havre, mais la circulation n'a pas été bloquée.

La hausse a d'autant plus d'impact pour certains navires que la pêche à la coquille Saint-Jacques en Baie de Seine vient de fermer. Il faut donc aller pêcher au large, avec un moteur qui tourne en continu, sur des marées plus longues, de 24 à 48 heures.