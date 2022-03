Ukraine. La Protection civile trie les dons de la Normandie près du Havre

"Je n'ai jamais vu un tel élan de générosité, nous sommes submergés de dons", se réjouit Ludovic Hardel, bénévole à la Protection civile Normandie Seine. Il est l'un des secouristes qui s'activent, depuis lundi 7 mars, au sein d'un entrepôt situé à Sandouville, près du Havre. Cet espace de 1 200 m2, prêté par Renault, permet à l'association d'acheminer et trier l'ensemble des dons réalisés en Normandie, dans les communes partenaires de la Protection civile.

Trier pour une utilisation facile

Chaque association départementale récolte les dons dans les points de collecte mis en place par les municipalités et les envoie sur cette plateforme logistique, entièrement gérée par la Protection civile. "Pour l'Eure et la Seine-Maritime, par exemple, nous travaillons avec soixante-dix communes", précise Nolwenn Frevil, également bénévole. "Certains dons ont déjà été triés, mais d'autres arrivent mélangés, dans des sacs en plastique, détaille Ludovic Hardel. Le but est donc de classer le matériel (lits de camp, dentifrice, brosse à dents…), pour que les colis soient faciles à utiliser à l'arrivée."

Direction Strasbourg puis la Pologne

Après Le Havre, les colis sont acheminés vers la base nationale de la Protection civile à Strasbourg (Bas-Rhin), puis envoyés à Lublin, en Pologne, où l'association répartit les colis. À l'heure actuelle, le matériel médical et les produits d'hygiène restent les premiers besoins. "Les dons financiers sont aussi importants car ils permettent d'investir dans du matériel que n'ont pas les particuliers, comme les défibrillateurs ou les groupes électrogènes", note Nolwenn Fervil.

Deux camions 44 tonnes sont déjà partis de l'entrepôt lundi et mardi, soit une soixantaine de palettes. "La Fédération nationale nous met à disposition des semi-remorques, mais des entreprises de transport routier donnent aussi de leur temps pour faire la route jusqu'à Strasbourg."

