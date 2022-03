[Enquête] Rouen. La mobilisation des Rouennais face à l'horreur

Impossible de rester les bras croisés face à l'horreur de la guerre qui déchire des peuples voisins à 2 500 kilomètres de chez nous. Les actions solidaires envers l'Ukraine sont lancées spontanément et dans la précipitation depuis que les chars russes ont traversé la frontière du pays le jeudi 24 février. L'exode commence. Des centaines de familles quittent leur pays. Plus de 1,5 million de personnes ont fui l'Ukraine en une semaine selon l'ONU. "Mettez-vous à leur place, les gens vivent leurs vies, les enfants vont à l'école et un jour, ils se retrouvent sous les bombes !" s'écrit Alla Aleinikova, qui a pu retrouver sa mère et sa sœur. Parties de la ville d'Odessa en laissant les hommes majeurs de la famille mobilisés pour combattre, elles sont arrivées dimanche 6 mars à Rouen auprès de leur famille après plus de 48 heures de voyage (lire par ailleurs). Le vendredi 4 mars, la solidarité rouennaise se poursuivait. La fille d'attente pour déposer des dons s'allongeait devant l'hôtel de Ville de Rouen. "C'est essentiel d'être solidaire", lance un habitant à travers le brouhaha d'une foule d'anonymes.

Le besoin de se sentir utile

Des habitants arrivent avec des sacs de courses, d'autres des valises pleines. À l'intérieur, des produits d'hygiène, des couches, des couvertures : "On a pensé aussi à de la nourriture pour bébé, ce n'était pas indiqué sur la liste mais on s'est dit que c'était important." Venue du quartier du jardin des plantes, Léa Michel est arrivée pile à l'heure de début de la collecte. La jeune femme de 22 ans est fière d'apporter son aide : "Il y a des familles similaires à la [mienne], en Ukraine, réfugiés en Pologne, ou en Moldavie". Olivier porte des conserves par dizaines, des produits d'hygiène par cartons, aidé de ses enfants. Les denrées qu'ils ont achetées ensemble arrivent par chariots. "Des gens meurent tous les jours là-bas, il faut bien qu'on les aide donc on est tous là. C'est impératif", pense le père de famille. Et qu'importe le prix : "On a fait 400 euros de courses."

Le hall de l'hôtel de Ville de Rouen résonne. De questions. "Où peut-on déposer nos dons ?" Résonne aussi de "mercis". Résonne du bruit de la solidarité. "Les gens sont bouleversés par cet événement, explique Jean-Luc Daniel, psychologue clinicien. "Ils gèrent leur stress par empathie et dans l'action (lire par ailleurs)."

De l'agitation et de l'organisation

Les bacs répartis selon les catégories de produits débordent de dons dans la demi-heure suivante. Des agents de la Ville commencent à charger un premier camion qui prend la direction de la rive gauche. Toutes les denrées sont stockées à la direction des manifestations publiques où une centaine de voitures se sont présentées pour déposer d'autres dons.

Tous ces produits vont être vont être gérés par l'association Protection civile de Seine-Maritime qui, comme la Croix-Rouge et le Secours Populaire, ont des référents locaux en Ukraine et dans les pays frontaliers.