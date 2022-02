Rouen. Les chars russes ont traversé la frontière ukrainienne : "Je suis inquiète pour ma famille"

"Quand je vois les images des chars qui traversent la frontière ukrainienne [...], j'ai l'impression que c'est un cauchemar, que je vais me réveiller, mais ce n'est pas du tout ça", raconte Alla Aleinikova, propriétaire d'un restaurant de spécialités russes à Rouen depuis presque 20 ans.

Née en Russie, la Rouennaise a grandi avec toute sa famille en Ukraine, "c'est comme en France, il y a des mélanges. En Ukraine, il y a beaucoup de Russes." Sa sœur et sa mère habitent dans le centre-ville d'Odessa, l'une des villes frappées par les premières attaques russes cette nuit du mercredi 23 février. "Ma sœur m'a appelée à 4 heures du matin, elle était paniquée, elle me disait : 'on entend les explosions, les sifflements de roquettes' [...] Moi, je regarde les vidéos sur Internet, ça fait peur, je crains pour ma famille et pour mes amis là-bas. Mettez-vous à leur place, les gens vivent leurs vies, les enfants vont à l'école et un jour, ils se retrouvent sous les bombes !"

Témoignage d'Alla Aleinikova, Rouennaise d'origine russe Impossible de lire le son.

Le président de la République Emmanuel Macron affiche son soutien à l'Ukraine. Il a déclaré lors d'une allocution télévisée à la mi-journée jeudi, au lendemain de l'invasion russe, que la France répondra "sans faiblesse, à cet acte de guerre" et promet un appui à l'Ukraine. À Rouen, le maire Nicolas Mayer-Rossignol invite les habitants à manifester pacifiquement sur le parvis de l'hôtel en soutien au peuple ukrainien ce vendredi 25 février à 19 heures.