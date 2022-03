Seine-Maritime. Ukraine : la solidarité s'organise dans le département

Plusieurs points de collecte sont organisés dans l'agglomération rouennaise et le département de Seine-Maritime pour aider l'Ukraine, pays attaqué et envahi par la Russie depuis le jeudi 24 février. Les Rouennais répondent déjà à l'appel à la solidarité. Les premiers dons sont arrivés dans le point de collecte de la permanence du député LREM, Damien Adam, situé dans le centre-ville de Rouen. Anna Berezhynska est arrivée à la permanence du député avec un caddie plein de vivres. Rouennaise depuis 10 ans, cette Ukrainienne est seule ici, toute sa famille est sous les bombardements russes, cachée dans les sous-sol de Tchernigiv, ville située à une vingtaine de kilomètres de la frontière biélorusse : "J'ai pris tout ce que j'ai pu. C'est le minimum que je puisse faire. Il faut que ça parte vite en Ukraine."

Témoignage d'Anna Berezhynska, rouennaise et ukrainienne venue apporter des dons Impossible de lire le son.

"J'aimerais dire merci"

"C'est incroyable la solidarité qui se met en place dans ma ville, j'aimerais dire merci à tous ceux qui soutiennent les Ukrainiens dans cette période de trouble", réagit Oksana Elbe. Sa famille habite à côté de Kiev. Sa petite sœur, son fils et son mari ont tous essayé de fuir le pays vers la Hongrie ce mardi, mais ils n'ont pas réussi.

Les dons récoltés devraient partir rapidement vers Paris, gérés et coordonnés par l'ambassade d'Ukraine en France, avant de prendre au plus vite la direction du pays en guerre. En plus d'une collecte de produits de première nécessité dans ses locaux, le Département de Seine-Maritime précise qu'une enveloppe à hauteur de 50 000 euros sera votée le jeudi 10 mars prochain à destination de la Croix-Rouge pour pouvoir prendre en charge les réfugiés ukrainiens.

Sont acceptés les produits de survie (couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers, tentes, lits de camp, lampes torches, piles…) et les produits d'hygiène (gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables…).

Les points de collecte

À Rouen :

• jusqu'au vendredi 11 mars : permanence du député Damien Adam, 73, rue du Général-Leclerc, du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures.

• le vendredi 4 mars de 13 h 30 à 19 heures : hôtel de ville (rive droite) et Direction des manifestations publiques, rue Léon-Malétra (rive gauche)

À Elbeuf-sur-Seine :

• Collecte à la Maison des associations (mail de l'école buissonnière) dans le quartier Blin à partir de 14 heures du mercredi 2 mars et jusqu'au 9 mars.