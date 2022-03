Société. Habitante d'Odessa en Ukraine, elle se réfugie chez sa sœur à Rouen

La famille Aleinikova a pris la route le lendemain des premières frappes russes le vendredi 25 février. Anastasia est partie avec sa mère, son fils et sa fille. Ils sont arrivés dimanche à Rouen chez la tante Alla Aleinikova qui tient un restaurant Russe, rue Cauchoise à Rouen.

La décision de partir s'est faite assez vite. "À Odessa nous habitons à deux heures et demie de la frontière Moldave en voiture". Mais déjà le vendredi la file d'attente pour passer la frontière en Moldavie s'allonge et il est difficile de passer en voiture. La famille décide donc de faire le reste à pied. Après une nuit passée chez des amis dans la capitale Moldave, Anastasia décide, ensuite, de prendre la route vers la Roumanie où elle prend l'avion depuis Iassy vers Paris avec sa mère et ses enfants.

Son mari et son fils aîné toujours en Ukraine

L'Ukrainienne a laissé derrière elle son mari et son fils aîné, après la mobilisation générale lancée par le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky jeudi 24 février au soir. De son côté, le fils s'est engagé comme bénévole pour patrouiller dans la ville de Lviv, où il réside, afin de protéger la population contre les pillages tandis que le père est resté à Odessa avec sa mère.

"Au départ nous voulions rester en famille à Odessa mais j'avais peur pour ma fille [...], nous habitons près d'une base militaire", explique Anastasia Aleinikova, qui craignait d'être la cible de missile russe.

Anastasia sont maintenant en France, mais le pays leur manque déjà. "Je veux retourner au pays, mon mari et mon fils aîné sont en Ukraine [...], j'ai ma maison, j'ai mon travail, mes clients, toute ma vie est là-bas", raconte l'Ukrainienne.

Sa fille de 16 ans Julia, elle aussi, est déstabilisée bien qu'elle soit déjà venue à Rouen chez sa Tante. "J'ai encore du mal à m'adapter [...]. Aujourd'hui je ne veux pas sortir, je pense à mes amis sous les bombes en Ukraine et je me sens coupable."