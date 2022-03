Solidarité avec l'Ukraine. Où donner en Seine-Maritime ?

Les points de collecte se multiplient, en Seine-Maritime, pour venir en aide au peuple ukrainien frappé par la guerre. Voici la liste non exhaustive des collectes. Cliquez sur les noms des communes pour avoir le détail des denrées et matériels qu'il est possible de déposer.

Parallèlement, des dons financiers sont possibles au sein des associations comme le Secours populaire, la Croix Rouge française, l'Unicef...

Dans l'agglomération du Havre

Au Havre, plusieurs collectes sont organisées : à l'hôtel de Ville, au centre communal d'action sociale (CCAS, 3 place Albert-René) ou dans les Fabriques des différents quartiers. Samedi 5 mars, collecte uniquement à l'hôtel de Ville et au pôle Simone Veil (quartier Danton).

A Montivilliers, collecte à la salle d'animation (rez-de-chaussée de l'ancien lycée, cours Saint-Philibert) les mardis, mercredis et vendredis de 14 heures à 18 heures et le jeudi de 9 heures à 12 heures.

A Sainte-Adresse, collecte en mairie, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 heures à 16 h 30, le mercredi de 8 heures à 13 heures.

A Saint-Romain-de-Colbosc, une collecte est organisée en mairie, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, le samedi de 9 heures à 12 heures.

Dans le pays de Caux

A Bolbec, dépôts en mairie de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, les jours d'ouverture.

A Port-Jérôme-sur-Seine, la collecte de vêtements est suspendue mais celle de produits d'hygiène et de matériel de secours se poursuit à l'hôtel de Ville, place d'Isny à Notre-Dame-de-Gravenchon, du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 17h30, le vendredi de de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures.

A Fécamp, collecte à partir du lundi 7 mars à l'espace Henri Dunant, le lundi de 9 heures à 12 heures, le mercredi de 16 heures à 20 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures. En parallèle, les professionnels de santé pourront déposer des dispositifs médicaux et des médicaments de premiers secours et de première nécessité auprès du centre hospitalier intercommunal des Hautes Falaises.

A Barentin, collecte au futur parc Auguste Badin (entrée en face des Caves de l'Austreberthe) du lundi au vendredi de 17 heures à 19 heures.

A Rives-en-Seine, collecte au sein des trois mairies déléguées (Saint-Wandrille, Villequier, Caudebec-en-Caux) aux horaires d'ouverture.

Dans l'agglomération de Rouen

A Rouen, le vendredi 4 mars de 13 h 30 à 19 heures : hôtel de Ville (rive droite) et direction des manifestations publiques, rue Léon-Malétra (rive gauche).

A Rouen, jusqu'au vendredi 11 mars, à la permanence du député Damien Adam, 73 rue du Général-Leclerc à Rouen, du lundi au vendredi de 10 heures à 18 heures.

À Elbeuf-sur-Seine, collecte à la maison des associations (mail de l'école buissonnière, à proximité de la Fabrique des savoirs) dans le quartier Blin. Le vendredi 4 mars de 16 heures à 19 heures, samedi 5 mars de 10 heures à 12 heures et 14 heures à 17 heures, mardi 8 mars de 16 heures à 19 heures, mercredi 9 mars de 14 heures à 18 heures.

À Caudebec-lès-Elbeuf, collecte à l'espace Bourvil vendredi 4 mars de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 18 heures et samedi 5 mars de 9 heures à 12 heures.

A Canteleu, collecte en mairie le lundi 7 mars de 14 heures à 17 heures, mercredi 9 mars de 9 heures à 12 h 30, jeudi 10 mars de 17 heures à 20 heures, samedi 12 mars de 9 heures à 12 heures.

Au Petit-Quevilly, dépôts possibles à la maison des associations, 37 Rue Jean Macé), le lundi de 18 heures à 19 heures, le mercredi entre 14 heures et 16 heures et le vendredi entre 17 heures et 19 heures.

Au Grand-Quevilly, dépôts possibles à l'hôtel de Ville, du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures et 14 heures à 17 heures ; en mairie annexe, place Gabriel Péri, du lundi au vendredi de 8 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures ; à l'espace jeunesse Pierre Giovanelli, 70 Rue des Martyrs de la Résistance, du lundi au samedi de 14 heures à 19 heures.

A Duclair, collecte jusqu'au mardi 8 mars aux services techniques, 160 rue Louis Pasteur, tous les jours de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 15.

A Dieppe et aux alentours

À Dieppe, collecte à partir du vendredi 4 mars à l'hôtel de Ville, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures et le vendredi de 8 h 30 à 17 heures. Attention, pas de vêtements ni de couvertures. Les besoins concernent du matériel médical, des médicaments, des produits d'hygiène et des produits "logistiques", comme des lits de camp ou des couverture de survie.

Pratique. Pour nous faire part d'une collecte municipale : redactionlehavre@tendanceouest.com