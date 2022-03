[Enquête] Caen. Guerre en Ukraine : qui sont ceux qui se mobilisent ? 

"Je donne des vêtements pour enfants, femmes, et hommes. Il faut aider ces pauvres personnes", confie Henriette Letellier, une donatrice venue à l'église Saint François d'Hérouville-Saint-Clair. Nombreux sont ceux qui ont décidé d'apporter des produits d'hygiène, alimentaires ou médicaux à une collecte ou de faire un don.

"Un choc complet"

D'autres s'engagent différemment : Olena Tenditna est Ukrainienne. Elle est en Master 2 de philosophie à l'université de Caen et vit ici depuis deux ans. "Je suis née à Lougansk, une ville située à l'est du pays et occupée par la Russie depuis 2014, mais je n'envisageais pas que la Russie puisse essayer de prendre tout le territoire. C'est un choc complet", confie-t-elle. "Je me sens très mal. C'est très dur de me dire que moi, je peux me coucher, dormir et me réveiller normalement alors que mes proches sont là-bas. J'ai peur que ma famille et mes amis meurent", dit-elle la voix tremblante.

Pour ne pas rester passive, la jeune femme et une amie ukrainienne ont décidé de vendre des livres à la fac : "Comme nous sommes étudiantes en philosophie, nous avons beaucoup de livres." En vendant ses propres livres, ceux de ses amis et des étudiants de sa promotion, Olena a pu récolter, au total, 600 euros qui ont pu être transférés à une fondation en charge des civils en Ukraine. "Les Ukrainiens qui restent bloqués dans les villes ont besoin d'argent." Mercredi 9 mars, une nouvelle vente a eu lieu.

Les dons affluent à l'Eglise Saint François d'Hérouville où une collecte est organisée. - Charlotte Hautin

Agnès Dolhem, maire-adjointe à Hérouville s'est dit prête à accueillir des Ukrainiens

Lui a décidé de mettre son art au service de la cause. Linaupe Carter, photographe et directeur artistique de Surface sensible, une association artistique à Caen, participe à une exposition à Bayeux. "STOP" réunit une vingtaine d'artistes, qui ont, pour la plupart, déjà exposé en Ukraine ou ont un lien avec ce pays. Les fonds seront reversés à une association qui vient en aide au peuple ukrainien. "Je ne suis pas militant politique, je suis artiste, je fais ce que je peux faire, c'est une goutte d'eau. L'atteinte à l'être humain est inadmissible. Ce sont les populations civiles qui vont en pâtir". Le photographe mettra en vente huit tirages d'un travail qu'il avait réalisé il y a quelques années autour de l'Holodomor, la grande famine qui avait fait des millions de morts entre 1932 et 1933. "Cela prend beaucoup de sens dans cette exposition." Les huit photographies seront vendues au prix de 400 euros. "Le but est que cela soit vendu et que ça rapporte de l'argent."

Pour accueillir les Ukrainiens qui arrivent, Agnès Dolhem, maire-adjointe à la culture et aux relations internationales à Hérouville-Saint-Clair, s'est dit prête à accueillir "une maman avec un enfant". La mère d'un jeune garçon dispose d'une chambre en cours d'aménagement. "J'ai déjà accueilli des familles dans le cadre d'échanges, jamais des réfugiés mais il faut tendre sa main." D'autres élus sont également volontaires pour accueillir des Ukrainiens.