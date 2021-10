Rouen : rue de Buffon, une résidence étudiante plutôt qu'un hôtel

Les palissades et les engins de travaux promettent une métamorphose prochaine des lieux. Les anciens bureaux laisseront bientôt la place à des appartements et une résidence étudiante. A la barre de ce projet : le promoteur Océanis, basé à Montpellier.

A l’origine, une résidence hôtelière

A l’origine, c’est une résidence hôtelière qui devait voir le jour à cet endroit, portée par la société immobilière Cobeso. C’était sans compter le recours en justice intenté par l’hôtel Kyriad tout proche, pour “concurrence déloyale”.

Bien que la demande ait été déboutée, le projet n’en a pas moins changé de nature. Il a pris pour nom Omega et comprend la restauration de l’actuel bâtiment, qui abritera 120 logements pour étudiants. Une extention de 2 295m2 habitables va également être édifiée. Elle abritera 40 logements, d’une surface de 39 à 86m2.

A cinq minutes de la faculté de droit et non loin du centre-ville, la résidence étudiante proposera des T1, mais aussi des T1 mezzanine ainsi que quelques T2. “Les espaces de vie seront mis en valeur par un mobilier de fabrication spéciale, qui privilégiera l’ergonomie et les coloris gais”, indique-t-on chez Océanis.

La résidence comprendra également une laverie et une cafétéria. Un gardien sera présent sur place. Et les occupants bénéficieront de l’accès internet gratuit, Wi-Fi ou filaire.

Pour mener à bien ce projet le promoteur a investi près de 10 millions d’euros au total. La résidence devrait être achevée à l’été prochain. Et les appartements devraient être disponibles en 2013.

Anne Letouzé