Seine-Maritime. Présidentielle 2022 : la députée Stéphanie Kerbarh soutient Emmanuel Macron

Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime, fait le choix de soutenir Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle. L'élue avait pourtant été exclue du parti LREM après sa candidature dissidente aux régionales 2021. Issue du Parti radical, elle s'était ralliée à En Marche en 2017. Mardi 8 mars, la députée affirme son soutien à l'égard d'Emmanuel Macron.

"En cette période difficile et pouvant prétendre à un dangereux avenir, Emmanuel Macron est l'un des hommes d'État européens les plus à même de relever les défis qui s'imposent à nous. Il est le seul candidat à la hauteur de ces enjeux et je souhaite qu'il poursuive son action. Je m'engage à lui renouveler mon soutien et ma confiance. Durant mon mandat de députée, je n'ai pas toujours suivi les choix de la majorité. En particulier lors de l'examen de la loi Climat résilience, concernant la sauvegarde de la petite hydro-électricité et la défense des moulins dans leur dimension patrimoniale et leur potentiel de production. Je crois qu'il s'agit de la responsabilité et de la liberté d'un parlementaire de faire prévaloir les attentes des habitants et des territoires. Le bien-être de ses concitoyens, la sécurité, la souveraineté et la prospérité de la Nation doivent être sa seule boussole. Je prends cette décision sans état d'âme et avec conviction."

Pour l'heure, Stéphanie Kerbarh n'indique pas si elle se présentera aux législatives de 2022 et, si tel est le cas, sous quelle étiquette.