Seine-Maritime. Stéphanie Kerbarh change de groupe parlementaire

Stéphanie Kerbarh, la députée de Seine-Maritime qui avait été exclue du parti LREM après sa candidature dissidente aux régionales, a annoncé jeudi 21 octobre son départ du groupe LREM au Palais Bourbon. "Par cette décision, je fais le choix de la cohérence en tant qu'humaniste et de l'efficacité en rejoignant un groupe où le travail et les compétences sont respectés." Elle va rejoindre le groupe composite Libertés et territoires.

Exclue sans échange

Stéphanie Kerbarh, issue du Parti radical et ralliée à En Marche en 2017, avait été exclue du mouvement en juin dernier, pour avoir pris la tête d'une liste dissidente pour les élections régionales en Normandie. LREM "exclut quelqu'un qui fait partie du mouvement, en plus une députée, sans aucun échange, commission de médiation" ou autre, avait-elle alors déploré.

• Lire aussi. Normandie. Stéphanie Kerbarh, candidate aux régionales, a été exclue de LREM

Après son départ, les effectifs du groupe LREM et apparentés à l'Assemblée passent à 268 députés, contre 314 en début de législature. Une vague de départs avait notamment eu lieu au printemps 2020, mais les effectifs se sont stabilisés depuis l'arrivée de Christophe Castaner à la tête du groupe en septembre 2020, et à l'approche des législatives 2022.

Pendant cette législature, Stéphanie Kerbarh s'est notamment impliquée sur les questions environnementales, en étant rapporteure de la loi anti-gaspillage, définitivement adoptée en janvier 2020.

(avec AFP)