Régionales 2021. Stéphanie Kerbarh : "Faciliter la vie des gens au quotidien"

Pourquoi vous êtes-vous présentée ?

"Parce que la Région, j'y songe depuis le début de mon mandat de député. Depuis quatre ans que je suis élue, je pense à la Normandie."

Pourquoi ne pas avoir rejoint une liste déjà engagée ?

"On ne m'a pas sollicitée pour les régionales. Ou plutôt si, on m'a sollicitée… pour me demander mon énergie et mes réseaux."

Mais pas votre candidature…

"Mais pas moi. Quelqu'un d'autre m'a dit : Pourquoi ton énergie et tes réseaux, tu ne les prends pas pour toi ?"

Donc, votre candidature, ce n'est pas une vengeance contre la liste LREM de Laurent Bonnaterre qui n'a pas voulu de vous ?

"Non, ce n'est pas ça. J'avais envie d'y aller. J'ai une vision pour la Normandie. Sur le territoire, il y a vraiment de belles expériences. Il y a vraiment une richesse mais aussi des modes de fonctionnement à revoir. […] On va encore dire que je suis en colère. En fait, j'avais deux possibilités. Soit je restais à ruminer tout ça et j'étais frustrée, ce qui ne donne jamais rien de bon. Soit je tournais ça en énergie constructive."

Vous avez engagé votre liste tardivement. Ne partez-vous pas trop tard ?

"Trop tard, c'est après le délai… Et on est dans le timing. J'ai passé 48 heures, avant la limite du dépôt de la liste [le 17 mai], sans quasiment dormir ni manger. J'envoyais des SMS à 3 heures du matin, je ne savais même pas qu'il était déjà cette heure-là."

Cette campagne ne se déroule-t-elle pas au détriment de votre fonction de parlementaire ?

"Non, je concilie les deux. Juste avant notre rendez-vous, j'étais au téléphone avec le ministère de la Transition écologique pour le suivi de la loi sur l'économie circulaire."

Quand on se présente à une élection, c'est pour la gagner… Si vous la gagnez, vous quittez l'Assemblée nationale ?

"Je ne me pose pas la question. J'avance. On verra le moment venu."

Votre candidature ne risque-t-elle pas de faire le jeu des adversaires de Laurent Bonnaterre (1) en divisant le centre ?

"Non. Je ne viens pas faire une liste 'contre'. Nous construisons une liste pour la Normandie, avec les Normands et pour les Normands. Vous ne m'entendrez pas taper sur mes adversaires."

Mais si vous vous présentez, c'est que la gestion actuelle de la Région par Hervé Morin ne vous convient pas ?

"Je n'ai pas dit ça. Je me présente pour porter la voix de tous les Normands que l'on n'entend pas assez. Je me présente pour les entreprises. On doit se battre pour elles. On est entré dans un monde où l'administration est omniprésente. Ce n'est plus possible…"

Mais comment résoudre ce genre de problème ?

"En remontant ses manches et en faisant le travail. Il faut rencontrer les parties prenantes, se mettre autour de la table, examiner le problème et faire émerger des solutions. A l'Assemblée, je travaille avec la droite comme avec la gauche. Ce n'est pas parce qu'il vient de l'opposition que je repousse un amendement. Ce qui compte, c'est l'intérêt collectif."

Quels sont les grands thèmes portés par votre liste ?

"Il y a l'accompagnement de l'économie, de la transition écologique, de l'agriculture. Il y a aussi l'enjeu de l'eau qui est un vrai sujet. Je n'oublie pas l'environnement, l'enseignement supérieur, le logement, la pêche… J'aimerais aussi instituer une taxe d'ordures ménagères homogène à toute la Normandie. Je sais que cela paraît loin des grandes infrastructures. Mais ces grandes infrastructures, quel que soit l'exécutif régional, vont se faire. Je me présente pour les gens. Quand on évoque le transport ferroviaire, il faut parler aussi des toilettes dans les gares de Normandie. Il n'y en a même pas partout. Je sais que cela peut paraître anodin. Notre moteur, c'est de faciliter la vie des gens au quotidien."

Sa vie "Je suis née le 31 juillet 1975. J'ai grandi en Sologne. Je suis l'aînée de neuf enfants. Mon père était chauffeur routier et ma mère était au foyer", décrit la candidate. Stéphanie Kerbarh a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Elle a exercé dans l'industrie automobile, l'agroalimentaire, l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire, l'industrie pharmaceutique, partout en France. Son parcours "J'ai vu de plus en plus de délocalisations. Mon envie de faire de la politique est née là", explique-t-elle. En 2015, elle a été candidate aux départementales en Seine-Maritime, dans le canton de Saint-Romain-de-Colbosc. "La campagne électorale, ça m'a plu", confesse-t-elle. Binôme de Mickaël Baron, elle a adhéré au Parti Radical de Gauche. Séduite par le discours d'Emmanuel Macron, elle a créé le comité En Marche à Goderville. Elle a été élue députée LREM, en 2017. Elle est en phase d'être exclue de ce parti. Sa liste La liste est composée "de gens de gauche et de gens de droite. Des gens qui n'avaient jamais fait de politique ou qui ne se sont jamais affichés". Elle a été construite "grâce au réseau, avec des gens qui sont au plus près du terrain".

(1) Candidat soutenu par le parti LREM, dont Stéphanie Kerbarh devrait être exclue. Au moment de l'entretien, jeudi 20 mai, la députée affirmait ne pas avoir reçu de courrier officiel.