Ivre, il percute une voiture et prend la fuite

Il est 20h, jeudi 17 novembre, lorsqu'une brigade de police secours est appelée à Grand-Quevilly. La personne, âgée de 29 ans, a été percutée par une voiture arrivant en sens inverse, alors qu'elle se trouvait sur le rond-point, situé entre les Gaumont et le Mac-Donald de Grand-Quevilly. Après l'accident la première voiture a pris la fuite, suivie de près par le deuxième conducteur, bien décidé à ne pas se laisser faire. Il a réussi à rattraper le fauteur rue Albert Thomas et l'a retenu en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Le mis en cause, âgé de 65 ans, avait près de 1, 46 gramme d'alcool par litre de sang.