Les Semianyki régalent le Rive Gauche

Les russes Semianyki ? C’est l’histoire de quatre gamins dont l’obsession ou le jeu favori est de tuer leur père. Les enfants doivent vivre avec une mère à nouveau enceinte et un père alcoolique dont l’activité préférée est de quitter le ménage et de revenir, et ainsi de suite. Ce spectacle se joue sans parole ; tout est deviné par la musique et le jeu des acteurs, le tout sur une musique disco et des danses endiablées.



Tout est fait pour qu’on s’y croie vraiment. Du burlesque des clowns qui poussent loin l’art du ridicule et des décors appauvris (objets de brocantes ou de récupération) tout semble vrai. Par leurs gestes et leurs dégaines extrêmes, la troupe de théâtre parvient à mettre en avant des émotions et des sensations très fortes. Du grand art et du grand bonheur.



Pratique. Semianyki, vendredi 25 novembre, 20h30, Le Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray.

Tél. 02 32 91 94 94. Tarifs entre 10 et 20 €.