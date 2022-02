Caen. "On nous demandait des kebabs frites à la sauce Orelsan"

"Dès 10 heures du matin, on nous commandait des kebabs. On a compris que ce serait une bonne journée", raconte Ahmad Pourmand, l'un des gérants du Kebab Magic Beau Gosse, situé boulevard des Alliés à Caen. Mardi 22 février, à l'issue du premier concert de la tournée 2022 du rappeur Orelsan, une longue file patientait pour commander son kebab. Un plat rendu célèbre par la chanson Du propre, écrite par l'artiste caennais. "On s'attendait à avoir du monde, on est en lien avec l'équipe d'Orelsan. Ils avaient fait de la communication", poursuit le gérant. Et de fait, ce fut une soirée exceptionnelle, qui a vu le nombre de clients augmenter de près de 40 %.

Ahmad Pourmand est l'un des gérants du kebab rendu célèbre par la chanson Du Propre, du rappeur Orelsan.

"On s'était préparés la veille. On avait vu en grand. On savait qu'on allait se faire dévaliser. Lorsque les clients arrivaient, ils nous demandaient un kebab frites à la sauce Orelsan", s'amuse-t-il. L'établissement a finalement fermé ses portes à 4 heures du matin. Un engouement pour ce lieu qui n'est pas près de s'arrêter, puisqu'il devrait apparaître dans le clip de la chanson Du propre.

"On a tourné la vidéo en janvier 2022", confie le restaurateur.

