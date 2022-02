[Vidéos]. Comment j'ai vécu le show XXL d'Orelsan au Zénith de Caen

De retour à la maison pour lancer sa tournée, Orelsan a tenu toutes ses promesses. Au zénith de Caen mardi 22 février, le rappeur caennais a délivré un show époustouflant.

7 000 spectateurs en feu

De Paris, de Bretagne, les fans ne venaient pas que de Caen. Areski a fait la route de Dunkerque avec son papa. "On est partis tôt ce matin pour arriver à 13 heures, explique le jeune homme de 24 ans. Tant qu'à faire la route, on voulait être devant pour apprécier le spectacle." Et le public du rappeur l'attendait. Après une standing ovation pour Mamie Janine, le rappeur est entré sur scène, bonnet bleu sur la tête, maillot du Stade Malherbe sur le dos, floqué du numéro 7.

Comme Orelsan ne fait pas comme les autres, il s'est d'abord offert une prestation a capella avec son public, projecteurs allumés, sur le titre Jour Meilleur.

Orelsan, clairement la meilleure recrue du @SMCaen depuis des années ! ❤️💙

pic.twitter.com/nshrbFXEOb — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) February 22, 2022

Puis il a enchaîné avec les titres de son nouvel album Civilisation, triple disque de platine. La Quête, Du propre, Bébéboa… Il a passé en revue tous ses nouveaux titres, dans une ambiance incroyable.

"Orelsan, c'est la famille !", clame une Caennaise aux premières loges.

" Orelsan, c'est la famille " dit une fan à quelques minutes de l'entrée sur scène d'#Orelsan pic.twitter.com/SAyaEphMSH — Tendance Ouest (@tendanceouest) February 22, 2022

Entre performance vocale et qualité des décors, Orelsan a surpris ses 7 000 fans du début à la fin. Si bien qu'à la moitié du concert, une partie de jeux vidéo s'est improvisée "comme à la maison" avec deux personnes du public. Des t-shirts floqués "Magic Beau Gosse" ont été lancés dans la foule.

Notre reportage au coeur du concert d'Orelsan Impossible de lire le son.

Le kebab Magic Beau Gosse pris d'assaut après le concert d'#Orelsan à #Caen pic.twitter.com/5KmcYEzhuu — Tendance Ouest (@tendanceouest) February 22, 2022

Sur son titre Seul avec du monde autour, l'artiste a proposé un karaoké avec ses fans. Un vrai moment de communion avant de faire "jumper" la foule et répétant plusieurs fois avec émotion son attachement à la ville de Caen. "Commencer ici, c'est tout un symbole. Ça fait deux ans que je l'attendais." Puis, quand le public pense que la fête est finie, Orelsan réapparaît, drapeau normand sur les épaules.

Je profite que Orelsan soit en tt pour rappeler que c'est le meilleur artiste que la France est connu après 2000 — Un twittos comme un autre (@Untwittos17) February 22, 2022

À la sortie, les fans étaient unanimes : le show était INCROYABLE. À Grégoire et Antoine d'abonder. "On en a pris plein les yeux et les oreilles ! Il a mis les moyens ce soir, il était en feu !" Son papa était aussi très fier. "C'est le fruit de son travail. Voir que la foule réagit, surtout à Caen, on est très content."

À minuit, le kebab "Magic Beau Gosse" de la Tour Leroy était pris d'assaut. Une cinquantaine de personnes faisaient la queue pour déguster l'incontournable kebab, histoire de finir la soirée en beauté.

Orelsan revient le 28 avril pour un nouveau concert à guichets fermés, puis le 9 juillet au festival Beauregard.