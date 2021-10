Le Bouchon du Vieux Palais a trouvé la bonne formule

Dans la petite rue du Vieux Palais, voilà un petit restaurant dans lequel une petite halte s’impose. Le Bouchon du Vieux Palais, à quelques mètres de la place du Vieux Marché, jouit d’une solide réputation à Rouen et la mérite. Son nom évoque à lui seul la bonne cuisine française. De petite proportion, il propose une carte intéressante, à des prix raisonnables et dans une ambiance très agréable. Cerise sur le saucisson, le service se révèle de grande qualité.



C’est en semaine, à midi, que nous sommes allés y mettre les pieds sous la table. La formule du jour propose l’entrée-plat ou le plat-dessert pour 12,50 €, ou l’entrée-plat-dessert pour 2 euros de plus. Mais ce sera, dans ce cas-là, l’ardoise noire qui dictera votre menu. Pas grave, constaterez-vous, tant la cuisine est de qualité. Ce jour-là, le Bouchon sert des tripes accompagnées de frites maison. Parfumée, fondante, peu grasse et très bien assaisonnée, la viande séduit les palais. Le restaurant mise sur des saveurs authentiques. C’est finalement l’image que l’on se fait d’un bon bouchon.

En dessert, ce sera crumble poire-chocolat : des valeurs sûres qui visent juste. Verdict : une très bonne adresse à découvrir ou redécouvrir.



Pratique. Le Bouchon du Vieux Palais, 21, rue du Vieux Palais, à Rouen. Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi. Tél. 02 35 89 65 02.