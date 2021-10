L'Afrique en vert... et contre tout, façon Lionel Groult

A vélo, ils ont traversé le désert mauritanien, côtoyé d’autres modes de vie et surmonté leurs inquiétudes. Ce voyage leur restera comme une moisson de souvenirs qui les grandit et les pousse vers l’avant.

Emmenés par Lionel Groult, l’infatigable raideur rouennais, les jeunes de la Mission locale, Charlène, Antonine, Jane, Thibault, Loïc, Bertrand et Alexis, viennent de rentrer de leur mission, fatigués heureux. En lien avec des associations implantées localement, 1 000 cuiseurs économes ont été installés dans une soixantaine de familles, un mode de cuisson qui offre ce triple avantage de permettre aux femmes de cuisiner plus vite, avec moins de bois et d’émissions polluantes. Alexis se souviendra toujours de l’accueil formidable des villageois. “On tire beaucoup de leçons d’un tel voyage. Cela permet de relativiser et d’être ensuite plus entreprenant dans sa propre vie”.

Ariane Duclert