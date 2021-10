Un lieu de mémoire pour l'Abbé Pierre

Esteville. Un village situé au nord de Rouen, non loin de Clères. C'est là qu'est enterré l'Abbé Pierre, et ils sont près de 3000 à venir sur sa tombe chaque année. L'association Centre Abbé Pierre-Emmaüs souhaite y créer un centre d'accueil grand public qui serait à la fois un lieu de mémoire et de réflexion. La Région a voté une subvention de 150 000 euros, en faveur de cette association pour ce projet.

Le bâtiment vaste de 450 m2 sera constitué d'un espace d'exposition, d'un centre de documentation ainsi que d'un bâtiment d'accueil. Le "Centre Abbé Pierre" sera être inauguré le 21 janvier 2012.