Retour de nos pingouins préférés avec Happy feet 2

On le sait, les manchots sont fans de musiques, et surtout, de claquettes. Mumble mène la danse avec un plaisir évident. Mais Erik, son plus jeune fils, n’aime pas danser, car il a peur que les autres se moquent de sa maladresse. Un jour, blessé par les moqueries de ses camarades, il s’enfuit et se retrouve dans une autre assemblée de manchots, dirigée par Sven, un étonnant personnage au bec rouge qui sait voler ! Fasciné, il décide d’apprendre, lui aussi, à voler.



C’est ce qu’il affirme à son père venu le chercher pour le ramener à la maison. Sur le chemin du retour, ils font la connaissance d’un éléphant de mer et lui sauvent la vie. Mais, arrivés à proximité de leur monde, ils découvrent qu’un immense iceberg s’est détaché et a bloqué toutes les issues. Des milliers de manchots, dont Gloria, la mère d’Erik, risquent de mourir de faim, faute de pouvoir pêcher…



Vous avez aimé le 1er épisode, vous allez raffoler de “Happy feet 2”. On le sait, la technologie ne cesse de faire des progrès et George Miller sait en utiliser toutes les ressources, avec un extraordinaire rendu des moindres détails : les nuages, le duvet des petits manchots, les vagues... et des plans larges de toute beauté sur l’océan.

Mais ces qualités esthétiques ne seraient rien sans un solide scénario, de nouveaux personnages et des dialogues savoureux. Et dans ces domaines, le spectateur est à la fête, tant l’histoire est aussi palpitante que très amusante.