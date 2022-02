Paris (AFP). Le Petit Prince, plus gros succès à l'étranger pour un film d'animation français

"Le Petit Prince" de Mark Osborne, production majoritairement française inspirée du livre de Saint-Exupéry, est devenu le plus gros succès à l'international pour un film d'animation hexagonal avec 12,5 millions d'entrées, a indiqué jeudi Unifrance. Le précédent record était détenu par "Arthur et les Minimoys" de Luc Besson, qui avait réuni 10,3 millions de spectateurs entre 2006 et 2009, a précisé l'organisme chargé de promouvoir le cinéma français à l'étranger, qui fait des statistiques dans ce domaine depuis 20 ans. "Le Petit Prince", produit par Dimitri Rassam, Aton Soumache et Alexis Vonarb pour la société française On Entertainment, a notamment réalisé près de 5 millions d'entrées en Chine, 2 millions au Brésil, 2 millions au Mexique, et de "très beaux résultats en Pologne ou en Colombie", a détaillé Unifrance. "Je trouve que c'est révélateur du savoir-faire de producteurs français comme Aton Soumache et Dimitri Rassam, qui ont déjà fait leurs preuves avec des succès comme +Le Prénom+ et +Mune+", a déclaré à l'AFP la directrice générale d'Unifrance, Isabelle Giordano. "C'est aussi symbolique du fait qu'on a parmi les meilleurs talents d'animation au monde, à la fois en termes de formation, de sensibilité mais aussi de savoir-faire industriel", a-t-elle ajouté. En France, "Le Petit Prince" a rassemblé 1,8 million de spectateurs depuis sa sortie le 29 juillet. Le film, adapté du conte philosophique de Saint-Exupéry, une des oeuvres les plus lues et traduites dans le monde, raconte la rencontre entre une petite fille et un aviateur. Une amitié se noue entre eux et chaque jour, celui-ci lui raconte un nouvel épisode de la vie d'un Petit Prince venu d'une autre planète, qu'il a connu autrefois.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire