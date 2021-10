Rouen: un plan anti hold-up tout l'hiver

"Afin de renforcer la protection des commerces et de lutter contre les exactions commises en réunion dans les centres villes et les zones commerciales, un plan anti hold-up est conduit durant les fêtes et jusqu'au début des soldes d'hiver", a annoncé la préfecture de Seine-Maritime. Ce plan sera appliqué aux activités et professionnels "à risque" : bijouteries, banques ou établissements financiers, transports de fonds, débits de tabac, parfumeries, stations services, etc. Il sera présenté en détails ce vendredi 9 décembre.

