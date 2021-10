Prison : une pétition déposée à la préfecture

En octobre, avait été évoqué la possibilité d'implanter le nouveau centre pénitentiaire entre Quincampoix et le Moulin d'Ecalles. Les élus et les habitants de la communauté de commune du Moulin d'Ecalles se sont montrés opposés à ce projet, et ont lancé une pétition qui a recueilli 4600 signatures. Cette pétition sera remise au service du préfet, vendredi 16 décembre, à 14h30.

Patrick Chauvet, maire de Buchy et conseiller général du canton de Buchy, Pascal Martin, maire de Montville et conseiller général du canton de Clères, Michel Benoist, maire de Morgny-la-Pommeraie et président de la communauté de commune du Moulin d'Ecalles, ainsi que les maires des communes concernées par le projet et les membres de l'association pour la préservation et la qualité de vie au moulin d'Ecalles (APEQUA), seront là pour remettre cette pétition.