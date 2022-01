Près de Caen. Une collection de fèves réalisées par l'artiste Journou 

"J'aime être là où on ne m'attend pas", sourit Arnaud Journou. Vous avez peut-être déjà vu son travail de pop artiste sur la veste du célèbre danseur Chris Marques, membre du jury de l'émission Danse avec les stars ou encore sur des bouteilles de Champagne. Cette fois-ci, c'est en dégustant une galette que vous pourrez admirer les fèves qu'il a réalisées. "Les propriétaires de la boulangerie L'Envie à Luc-sur-Mer me suivent depuis le début. On avait envie de s'amuser", détaille-t-il. Dans les 2 000 galettes mises en vente en janvier, une collection de sept fèves à découvrir. "Nous avons sélectionné plusieurs de mes tableaux originaux qui sont normalement dessinés sur des toiles d' 1 m2 . Tous sont des commandes de particulier. D'ailleurs, l'un d'eux est exposé dans le salon de Pascal Obispo", dévoile l'artiste. Il est donc possible de découvrir le travail de l'artiste en miniature. "La collection complète sera également en vente dans la boulangerie", conclut-il.

L'artiste prépare d'ores et déjà sa prochaine exposition qui se tient à New York en avril 2022.

