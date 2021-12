Rétrospective 2021 - Manche. Exploits, drames, Brexit... Une année marquée par la mer

Dans la Manche, la mer a marqué l'année 2021 des habitants. Sur un territoire avec un littoral de plusieurs centaines de kilomètres, c'est tout à fait normal... sauf que la thématique s'est encore plus imposée cette année. D'abord, parce que la mer a continué de gagner du terrain en effaçant nos dunes. Ensuite, parce qu'elle fut pendant toute l'année, le théâtre d'une bataille sur fond de licences de pêche post-Brexit. Mais aussi parce que la grande bleue a été un terrain d'exploits pour nos marins : Miranda Merron sur le Vendée Globe, Nicolas Jossier et Alexis Loison sur la Transat Jacques Vabre. Ou bien parce qu'elle fut le théâtre de l'arrivée de la mythique Fastnet race à Cherbourg.

Et puis, la mer fut aussi, cette année, au cœur de drames ne laissant personne indifférent. Dans la nuit du 14 au 15 janvier, la mer a pris trois de nos enfants dans le naufrage du Breiz, un chalutier du Cotentin, au large de Ouistreham. Jimmy 19 ans, Steven 27 ans et Quentin 26 ans sont partis mais ne sont jamais rentrés. Deux mois et demi plus tard, elle emportait aussi Jeff, 23 ans, un autre enfant de la Manche, tombé en pleine patrouille militaire dans la rade de Cherbourg. La mort de ces quatre jeunes marins a profondément marqué chez eux, à Cherbourg, Saint Vaast et Avranches, mais aussi bien au-delà.