Cherbourg-en-Cotentin. Naufrage du Breiz : qui étaient les trois marins-pêcheurs ?

L'émotion est vive depuis le drame survenu en mer dans la nuit du 14 au 15 janvier. Trois marins-pêcheurs originaires de la Manche ont perdu la vie suite au naufrage de leur chalutier Le Breiz.

Deux marins de la même fratrie

Parmi les trois victimes, il y avait deux frères de 19 et 26 ans, Jimmy et Steven Gibert. Les deux étaient originaires de Cherbourg et footballeurs à l'AS Cherbourg. Le club a tenu a apporté son soutien à la famille sur son compte twitter :

Nous avons appris aujourd'hui le décès de Jimmy Gibert (19 ans) et Steven Gibert (27 ans), anciens joueurs de l'AS Cherbourg, suite au naufrage du chalutier dans la nuit du 14 au 15, également de leur co-armateur.

Nous apportons tout notre soutien aux familles des victimes.

D'autres messages ont été postés sur les réseaux sociaux, comme celui du district de football de la Manche. Le père des deux jeunes victimes est lui aussi très engagé dans la vie associative. David Gibert est président du club de l'Amont Quentin FC.

Le football manchois est ce soir en deuil suite à la disparition de Steven et Jimmy Gibert lors du naufrage du Breiz.



Le football manchois est ce soir en deuil suite à la disparition de Steven et Jimmy Gibert lors du naufrage du Breiz.

Le District de Football de la Manche, tient à apporter tout son soutien à David Gibert ( President de l'Amont Quentin FC) et à sa famille .

La troisième victime, âgée de 27 ans, était originaire de Saint-Vaast-la-Hougue, le port d'attache du chalutier depuis quelques semaines. Avant, l'équipage était basé à Courseulles-sur-mer, là où le bateau continuait à fournir la poissonnerie des Quatre vents.