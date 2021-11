Transat Jacques Vabre. Nicolas Jossier et Alexis Loison arrivent en 6e position

Le duo manchois Nicolas Jossier et Alexis Loison a franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre, à Fort-de-France en Martinique, ce lundi 29 novembre, en 6e position dans la catégorie Class 40, après 22 jours, 2 heures, 25 minutes et 7 secondes de course. Les skippers sont arrivés à 10 heures 52 minutes et 07 secondes en Martinique (15 heures 52 minutes et 07 secondes, heure métropolitaine). S'ils ont parcouru les 4 600 milles théoriques depuis Le Havre à la vitesse moyenne de 8,63 nœuds, ils ont réellement parcouru 5 563,81 milles à 10,49 nœuds, avec le bateau #EvidenceNautique. C'était une première transat pour le Granvillais Nicolas Jossier, tandis que son coéquipier cherbourgeois avait déjà une édition au compteur.