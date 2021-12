Licences de Guernesey. "C'est la douche froide" pour l'Armement cherbourgeois

Deux des cinq chalutiers hauturiers que compte l'Armement cherbourgeois n'ont pas reçu de licences de pêche de la part de Guernesey mercredi 1er décembre. "C'est la douche froide. Comment je fais pour expliquer à deux équipages, surtout le Marie-Catherine II, qu'ils ont 40 % de perte de chiffre d'affaires parce qu'ils ne peuvent pas aller pêcher dans les 6-12 milles anglais, et qu'ils vont perdre entre 20 et 30 % supplémentaires parce qu'ils ne vont pas pouvoir aller dans les eaux de Guernesey ? Comment je fais pour leur expliquer ? Je ne peux pas", s'inquiète la patronne Sophie Leroy, qui estime à 80 % l'activité à l'année de ses navires dans les eaux anglaises (Jersey et Guernesey compris).

Au total, 43 licences ont été délivrées aux Français par l'île Anglo-Normande. "128 navires se retrouvent sans licence à partir du 1er février 2022, je n'appelle pas ça une victoire", poursuit-elle, en réponse à la réaction de la ministre de la Mer, Annick Girardin. Alors, pourquoi ça coince ? "Pour Guernesey, il faut pouvoir justifier de 11 jours de pêche par an, entre 2017 et 2020. Ce qui m'étonne fortement, c'est qu'un bateau comme Les Hanois, qui a été construit à Cherbourg en 1990, se retrouve sans licence de Guernesey. On nous dit qu'il n'a pas d'antériorité dans ses eaux. C'est impossible", poursuit Sophie Leroy, persuadée que des erreurs ont été transmises. Même problème pour le Marie-Catherine II, qui remplace le I depuis 2018, à l'œuvre dans les eaux de Guernesey depuis 1999. "Normalement, l'antériorité du Marie-Catherine I se reporte sur le II." Si rien ne bouge dans les prochains jours, Sophie Leroy compte passer à la vitesse supérieure : bloquer la débarque de navires en provenance de Guernesey et d''Aurigny. "Les pêcheurs de Guernesey ont été informés par la Criée que ce n'est pas la peine qu'ils viennent", a-t-elle alerté.