Brexit. Guernesey accorde 43 licences de pêche aux Normands et Bretons

Au total, 43 licences de pêche définitives (sur 58 demandes) ont été accordées par Guernesey ce mercredi 1er décembre aux Normands et Bretons, pour continuer d'accéder aux 6-12 milles au large de l'île, après le 1er février 2022. La ministre de la Mer Annick Girardin s'est réjouie de cette nouvelle :"Nous avons, Commission européenne et France, bien avancé en quelques semaines avec Guernesey", même si elle le précise : "Le combat n'est pas terminé : 111 licences restent à obtenir." Du côté de Londres, 52 licences ont été accordées dans les 6-12 milles britanniques, et 59 pour Jersey.

Vendredi 26 novembre, une cinquantaine de pêcheurs normands avaient bloqué le départ d'un ferry à Ouistreham pour protester contre les décisions britanniques.