Cherbourg. Mort de Jeff Rotaru dans la rade : ce que l'on sait

La Marine nationale a adressé ses vives condoléances "à la famille, aux proches et aux frères d'armes du matelot Jeff Rotaru de la Compagnie de fusiliers marins Le Goffic, décédé en service au cours d'une patrouille de surveillance en rade de Cherbourg".

Ce fusilier marin, né en 1998, était en patrouille avec un collègue du même âge dans la petite rade de Cherbourg. Ils sont tombés à l'eau dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars "dans des circonstances qui restent à déterminer", selon le procureur de Cherbourg, Yves Le Clair.

Jeff Rotaru a été retrouvé inanimé par le groupe des plongeurs démineurs de la Manche et n'a pas pu être sauvé.

Son collègue, qui a survécu, a été transporté au centre hospitalier de Cherbourg. "Il était encore hospitalisé hier soir [dimanche], vers 17 h, mais son pronostic vital n'est pas engagé", a expliqué la Préfecture Maritime et la Marine Nationale en Manche et Mer du Nord lundi 29 mars, au matin.

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime. La marine nationale mène aussi une enquête de son côté, en interne "afin d'avoir un retour d'expérience, et de savoir ce qu'il faut corriger, pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir".

Ces deux fusiliers marins, affectés à Cherbourg avaient pour mission d'assurer la protection et la défense des approches maritimes et de la base navale. La compagnie de fusiliers marins Le Goffic compte 176 marins militaires et civils.