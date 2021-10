[Photos] Surtainville. Une immense brèche se forme dans les dunes

Depuis la tempête survenue entre Noël et le jour de l'An, une immense brèche s'est formée au niveau des dunes de Surtainville, au lieu-dit le Brisay, un site naturel protégé, appartenant au conservatoire du littoral. Dernièrement, c'est la passerelle qui reliait les deux rives, séparées par un petit ruisseau, qui s'est écroulée, au bout de la route de la Jacotterie. Un phénomène multifactoriel. "Il y a la montée de la nappe phréatique, les fossés qui n'ont pas été curés, donc ils sont pleins de sable, et la mer avec un fort coefficient qui est rentrée dans la dune", explique le maire de Surtainville Odile Thominet. Le petit ruisseau fait aujourd'hui 6 mètres de large, à cause de l'écroulement de la dune, contre 1,5 mètre avant ce phénomène. "Une cascade s'est formée à partir du ruisseau, en l'espace de 15 jours, elle a reculé de 18 mètres dans les terres", poursuit le maire. Pour l'heure, le chemin est protégé pour éviter aux piétons de s'approcher de la faille et des aménagements sont programmés. "Nous sommes autorisés à faire un curage sur 50 mètres, mais ça ne suffira pas. Nous allons étudier pour le faire plus haut, afin de rompre cette cascade, faire un glacis et permettre au sable de mieux s'écouler." Mais l'inquiétude demeure. Les grandes marées prévues fin février pourraient creuser encore davantage la faille de 80 mètres de long.

Odile Thominet Impossible de lire le son.