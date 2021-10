Jeux de société : les belles surprises 2011

Même si les jeux vidéo ont tendance à les éclipser, les cartes, pions et plateaux des jeux de société ont toujours la cote. Quels sont ceux qui ont séduit en 2011 ? “Les petits jeux d’ambiance marchent fort”, estime Alexis Beaucamp, le gérant du bar à jeux le Strata J’aime, rue de la République, à Rouen. Il cite le Dobble, le Bazar Bizarre ou le Fame Us, trois succès de l’année.

Dans le genre original, The Big Idea, qui consiste à proposer des inventions délirantes et à convaincre ses partenaires, a aussi trouvé son public, à l’instar du Timeline, Déclic ou Skull and Roses, récompensé d’un As d’or à Cannes. Dans les incontournables récents, Tournai et Troyes occupent une place de choix dans le monde des jeux de ressources, ainsi qu’Olympos pour les mordus de stratégie. Enfin, si vous voulez faire vibrer votre fibre normande, Récréadim a sorti Défi Normandie, un jeu de culture générale proposé dans le cadre du 1 100e anniversaire de la région.