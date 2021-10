L'association : les Rôlistes rouennais

Ce n’est ni du cinéma, ni du théâtre mais un jeu de rôles. Il peut s’inspirer d’Avatar, du Seigneur des Anneaux, de Star Wars ou de bandes dessinées. Il faut faire preuve d’imagination, d’empathie et savoir captiver son auditoire.

Le jeu de rôles connaît un regain d’intérêt. Certaines entreprises n’hésitent pas à s’en servir dans leur recrutement, le jeu de rôle se fait également outil pédagogique. C’est en 2007, à Rouen, que Thibaud Jacqueline, un passionné, a créé l’association des Rôlistes rouennais. Son but : rassembler tous les joueurs du coin autour d’un forum. Aujourd’hui, ils sont une cinquantaine de membres, très actifs, qui organisent entre 300 et 400 parties par an.

On les retrouve également le 1er jeudi de chaque mois au bar “Strata J’aime”, les 2e et 4e samedis à la MJC Rive Gauche, place des Faïenciers, ou aux “Rendez-vous du Bocal”, à la Maison de l’Université, à Mont-Saint-Aignan. Du 27 au 29 décembre, les Rôlistes participeront également au 11e festival des jeux, à la Halle aux Toiles, à Rouen.

Sur Internet. www.les-rolistes-rouennais.com

