Association : les maîtres du jeu de Go

C’est en 1973 que les premiers joueurs de Go s’installent à Rouen. “C’est un jeu de partage. Nous ne sommes pas obligés de nous cogner tout de suite”, raconte Jean-Pierre Lalo, président du club de Go rouennais. A partir d’un plateau “Goban” quadrillé et de pions appelés pierres, il faut constituer et contrôler des territoires.

Le gagnant est celui qui a le plus de points, par conséquent le terrain le plus grand ! La difficulté tient à la taille du terrain (19x19 lignes), car de multiples combinaisons sont possibles. Il faut “anticiper, calculer, imaginer la situation”, puisqu’une fois posée, la pierre ne peut être déplacée. Les meilleurs joueurs de chaque club s’affrontent lors de tournois régionaux, dont le classement est qualificatif pour le championnat de France, début septembre.

Pratique. Club de Go de Rouen, Maison Saint-Sever, (1er étage de la Mairie annexe), 10-12 rue Saint-Julien, Rouen. Dès 3-4 ans. Cours et parties le mardi, 20h, et samedi de 14h à 18h. Tél. 02 35 03 85 38. Sur internet : rouen.jeudego.org.