Saint-Lô. Un appel au rassemblement pour de jeunes travailleurs étrangers

À la veille de la journée mondiale des migrants, le Collectif 50 pour les droits des étrangers appelle à un rassemblement, vendredi 17 novembre, à 15 heures devant la préfecture de la Manche. Le collectif souhaite alerter le préfet sur la situation de jeunes travailleurs étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il y a quelques semaines, le cas de la jeune Adama Barry avait ému le pays saint-lois et la jeune Guinéenne a fini par obtenir le droit de rester. Depuis fin novembre, une pétition est en ligne pour soutenir, Yassine et Davlatali, deux jeunes migrants qui se trouvent dans la même situation à Condé-sur-Vire. Elle a déjà recueilli plus de 10 000 signatures.