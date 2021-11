Saint-Lô. La mobilisation s'organise contre l'expulsion d'Adama Barry

La mobilisation s'intensifie pour Adama Barry, jeune femme guinéenne, aujourd'hui en contrat d'apprentissage dans l'entreprise de Mathilde Sengier, Le Choix de la Reine à Saint-Lô. Adama fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de la part de la préfecture malgré les preuves de son intégration et de son travail. La jeune femme a connu un parcours semé d'embûches : mariée de force à l'âge de 13 ans à un homme de 48 ans, elle a été violé et subi de nombreuses violences et mutilations. Cette obligation de quitter la France suscite l'incompréhension chez Mathilde Sengier, qui insiste sur le fait qu'Adama est insérée et motivée et qu'elle construit aujourd'hui un vrai parcours de vie.

Mathilde Sengier dénonce une posture inhumaine de l'ancien préfet en la matière.

Aujourd'hui, Mathilde Sengier se bat pour Adama. Elle est soutenue par le Comité du Droit des Femmes et la Ligue des Droits de l'Homme et une pétition en ligne a été ouverte.

Le nouveau préfet, Franck Perissat,a été invité à revoir le dossier de cette jeune femme.