Manche. Victoire pour Adama : elle ne sera pas expulsée

Adama Barry, jeune femme guinéenne, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de la part de la préfecture malgré les preuves de son intégration et de son travail. Elle a connu un parcours semé d'embûches : mariée de force à l'âge de 13 ans à un homme de 48 ans, elle a été violée et subi de nombreuses violences et mutilations.

Aujourd'hui, elle est parfaitement intégrée, insérée, elle travaille, et construit un vrai parcours de vie en tant qu'apprentie de cuisine dans l'entreprise de Mathilde Sengier à Saint-Lô. Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet précédent ont été levés par le préfet de la Manche nouvellement installé.

Le Comité Manche Droits des Femmes qui s'était mobilisé se "félicite que l'humanité et la raison l'aient emporté".