Un bouquet de saveurs au Jardin de Chine

A deux pas du palais de Justice, rue Percière, ce restaurant chinois affiche une façade très sobre. Les menus proposés sont alléchants et à prix raisonnable : pour 14 et 18,50 €, il est possible de déguster une entrée, un plat ainsi qu’un dessert. Il n’en faut pas plus pour nous décider.



En entrée, ma voisine se décide pour une salade de poulet émincé, accompagné de tomates et un assaisonnement parfait selon elle. Mon voisin d’en face a opté pour le paté impérial. Je décide, en ce qui me concerne, de partir à l’aventure culinaire en commandant des siu mai. Derrière ce nom exotique se cachent des bouchées de porc cuites à la vapeur. Accompagné d’une sauce épicée qui relève le tout, le plat est délicieux et débute bien ce repas. Un poulet aux noix de cajou arrive devant moi comme plat de résistance. La viande est tendre et la sauce, très parfumée, quoiqu’un peu salée. Ma voisine déguste une poivrée de calamar, épicée mais pas trop. Des nouilles sautées, accompagnées de pousses de soja, offrent un très bon accompagnement. Des beignets à l’ananas flambés au rhum en dessert viennent couronner le repas. Les beignets sont cuits à point et la pâte croustillante. Le service souriant autant que la qualité des plats motivent de retenir cette bonne adresse.



Pratique. Jardin de Chine, 36 rue Percière, Rouen. Tél. 02 35 89 72 07.