Rouen. Bonne table : Saveurs de Chine, rue Saint-Eloi

L'adresse est particulièrement prisée de la communauté chinoise. Quand on passe la porte du restaurant Saveurs de Chine, à Rouen (Seine-Maritime), l'immersion dans l'Empire du milieu est totale. Bien loin d'autres restaurants asiatiques, où l'authenticité est artificielle. La décoration est sobre avec une vingtaine de tables en bois et quelques tableaux au mur.

De nouvelles saveurs

C'est surtout pour le voyage culinaire que l'on vient dans ce restaurant. Pas de nems ou de poulet à l'ananas, trop souvent vus sur d'autres cartes, ici je découvre de nouvelles saveurs. En entrée, je me laisse séduire par la salade de champignons noirs relevée par du wasabi. Le plat est généreux et les amateurs de ces champignons à la fois mous et craquants sous la dent seront ravis.

Je poursuis par un émincé de porc à la sauce Yu-Xiang et là, attention aux papilles ! Le menu le précise bien, certains plats sont épicés, ce qui est le cas pour celui-ci. Accompagné par quelques légumes et le traditionnel riz blanc, le plat est bien relevé et la viande est savoureuse, moelleuse, et là aussi, généreusement servie. Mon repas s'arrête là, n'ayant plus de place pour un dessert, avec une note de 17 euros pour ce très bon voyage culinaire en Chine.

Pratique. 43 rue Saint-Éloi à Rouen. Tél. 02 35 36 24 33