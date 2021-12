Cherbourg-en-Cotentin. Vaccination : la salle Montécot rouvre le 7 décembre

Le taux d'incidence de la Covid-19 progresse dans la Manche depuis plusieurs semaines et atteint désormais 169 cas positifs pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte étant fixé à 50. À Cherbourg, un deuxième centre de vaccination va ouvrir à partir du mardi 7 décembre, salle Montécot, place des Justes, en plus de celui déjà ouvert à la salle des fêtes, place Centrale.

"Dix personnes se trouvent hospitalisées et une vingtaine de classes d'écoles sont fermées", détaillait mardi 30 novembre le maire Benoît Arrivé, lors de la réunion de la cellule de veille Covid de la Ville. Pour se faire vacciner, la prise de rendez-vous est obligatoire : sur le site internet ou via l'application Keldoc, ou par téléphone : 02 79 46 11 56 (plateforme téléphonique régionale accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption), ou au 0800 009 110 (plateforme téléphonique nationale accessible 7j/7 de 6h à 22h sans interruption). La troisième dose de vaccin est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans, cinq mois minimum après la dernière injection ou infection à la Covid-19.