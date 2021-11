Covid-19. Troisième dose, retour du masque en intérieur… Les annonces des ministres

Olivier Véran, ministre de la Santé, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale ont dévoilé, jeudi 25 novembre, de nouvelles mesures pour lutter contre la 5e vague de Covid-19.

Une 3e dose pour prolonger le pass sanitaire

Mesure principale annoncée par le ministre de la Santé Olivier Veran, pour tenter d'endiguer une vague "plus forte et probablement plus longue" que la précédente, "le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes, dès cinq mois après leur dernière injection". Autre mesure marquante, le retour du masque en intérieur, "même dans les lieux soumis au pass sanitaire". Les préfets auront quant à eux la liberté de rendre de nouveau obligatoire le masque en extérieur.

Un médicament antiviral pour les plus fragiles

Le ministre de la Santé a par ailleurs annoncé l'arrivée, début décembre, d'un médicament antiviral. Le molnupiravir pourra être prescrit par les médecins généralistes aux patients les plus fragiles. Ce médicament diviserait "par deux le risque d'hospitalisation lié à la Covid-19".

Les classes ne seront plus fermées dès le premier cas

Du côté des écoles, et alors que 8 500 classes sont fermées en France, outre les mesures déjà existantes, et à partir de la semaine prochaine, un cas de Covid détecté dans une classe ne sera plus nécessairement synonyme de fermeture de la classe. Si un cas est avéré, l'ensemble des élèves de la classe seront testés et seuls les enfants positifs seront isolés.

Une expérimentation de ce protocole était menée depuis plusieurs semaines dans dix départements, dont la Manche.