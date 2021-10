Santé. La pilule anti-Covid-19 examinée par l'Union européenne

Le molnupiravir, la pilule anti-Covid-19 du laboratoire américain Merck, va être examiné par l'Agence européenne de la santé (EMA). Lundi 25 octobre, l'institution expliquait : "Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a lancé un examen continu du médicament antiviral oral molnupiravir [...] développé par Merck [...] pour le traitement de la Covid-19 chez les adultes." En somme, la procédure d'examen du médicament sera accélérée. Les résultats préliminaires d'études de laboratoire et cliniques "suggèrent que le médicament peut réduire la capacité du SARS-CoV-2 [...] à se multiplier dans le corps, empêchant ainsi l'hospitalisation ou le décès chez les patients atteints de Covid-19", selon l'EMA.

